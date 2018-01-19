Президент РК призвал мировое сообщество не допустить новой гонки вооружений

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал международное сообщество усилить контроль над созданием и распространением новых военных и информационных технологий. А также не допустить новую гонку вооружения. Об этом он в ходе своего выступления на заседании Совета безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сегодня существует риск новой волны гонки вооружения с использованием уже научных достижений. В этой связи международному сообществу следует усилить контроль над созданием и распространением новых военных и информационных технологий. Считаю, что меры доверия необходимы также при формировании общих подходов предотвращения милитаризации космического пространства. Все эти вопросы я считаю достойным отдельного заседания ООН, обсуждения возникших вопросов, сближения мнений государств и возвращении доверия между странам», - сказал президент Казахстана.

Он отметил, что реалии сегодняшнего дня таковы, что многие конфликты можно предупредить, эффективно регулировать, только при наличии взаимопонимания, взаимного доверия, между мировыми ядерными державами. На которых лежит высочайшая ответственность перед человечеством по предотвращению ядерной катастрофы.

«Именно крупнейшие ядерные державы должны быть во главе борьбы за безъядерный мир, показать пример сокращения ОМУ. Но это не означает, что остальные страны должны оставаться в стороне, что от них мало что зависит. Но с другой стороны, великие ядерные державы будут говорить, что будут оставаться ядерными и будут совершенствовать его, а всем остальным запрещается, я думаю, это будет плохо работать. Поэтому я призываю в этом направлении работать вместе», - сказал Назарбаев.

Он обратил внимание, что мировое сообщество — это единый организм, который силен в своем многообразии и который может выживать и развиваться при наличии баланса, гармонии между населяющими нашу планету нациями и народами.

«Именно поэтому мы должны совместно добиваться более безопасного мира, более справедливого миропорядка, основанного на верховенстве международного права. Безусловно, то, что в этом деле особая роль принадлежит историческая миссия, Совбезу ООН. Убежден, что в 21 столетии человечество в силах пройти достойный путь к миру, свободному от угрозы оружия массового уничтожения», - отметил он.

В конце своей речи глава Казахстана выразил уверенность, что «доверие, воля, разум мирового сообщества, помноженное на энергию коллективных действий, не дадут нашей планете шагнуть в пропасть глобально катастрофы».

Татьяна Ковалева