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Скончалась мама Нурлана Нигматулина

19 января 2018, 09:14

Соболезнования можно выразить по адресу г. Караганда, ул. Панфилова 12.

18 января 2018 года скончалась мама председателя Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина, сообщает Zakon.kz.

Зейнеп Кариевой было 98 лет.

Соболезнования можно выразить по адресу г. Караганда, ул. Панфилова 12.

Қонақасы пройдет 20 января 2018 г. в 18:00 в г. Караганда в ресторане Ариста (пр. Республики 85).

Жаназа пройдет 21 января 2018 г. в 11:00 на территории городской мечети Әл-Машани (г. Караганда, ул. Кувская 1а).

Ас пройдет 21 января 2018 г. в 13:00 в г. Караганда в ресторане Ариста (пр. Республики 85).

Редакция Zakon.kz выражает свои соболезнования спикеру Мажилиса Парламента РК Нурлану Нигматулину в связи с кончиной матери.


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