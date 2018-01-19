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Нерадивую мать суд ограничил в родительских правах и взыскал с нее алименты

19 января 2018, 11:12

Гражданское дело рассмотрено по иску отдела образования города Кокшетау.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Акмолинской области рассмотрел гражданское дело по иску отдела образования города Кокшетау к гражданке Р. об ограничении родительских прав и взыскании алиментов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу облсуда.

«Судом установлено, что гражданка Р., имея на иждивении троих несовершеннолетних детей, не работает, злоупотребляет спиртными напитками, воспитанием детей должным образом не занимается, необходимые жилищно-бытовые условия для проживания несовершеннолетних детей не создаёт, за их внешним видом не следит. Дети при проживании с матерью постоянно неопрятные и голодные, страдали педикулезом», - говорится в сообщении.

Решением суда исковое заявление отдела образования об ограничении родительских прав удовлетворено. С женщины взысканы алименты на содержание несовершеннолетних детей.


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