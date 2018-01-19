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Мертвая женщина родила в гробу

19 января 2018, 13:42

Рождение могло произойти в результате сокращения мышц матери.

Жительница южноафриканской Мбизаны, 33‐летняя Номвелисо Номасонто Мдойи, стала матерью в шестой раз после смерти. Об инциденте рассказали сотрудники похоронного бюро, пишет Дни ру.

Жуткую находку обнаружили в гробу спустя десять дней после смерти женщины, накануне церемонии похорон. Мать умершей уточнила, что Номвелисо во время смерти была на девятом месяце беременности.

"Мы были так потрясены и напуганы, что у нас даже не было времени узнать пол ребенка. Я занимаюсь этим бизнесом уже более 20 лет и никогда не слышал о мертвых рожающих женщинах", – цитирует сотрудника похоронного бюро телеканал "360".

Мертворожденного малыша предали земле в одном гробу с матерью. По данным медиков, рождение могло произойти в результате сокращения мышц мертвой матери.

Отметим, подобный случай произошел в прошлом году в Канаде. У скончавшейся в результате ДТП женщины ребенок родился прямо на похоронах. Девочка появилась на свет в гробу.

Примечательно, что скорая помощь, прибывшая на место аварии констатировали смерть как матери, так и ее семимесячного плода. Лишь во время церемонии похорон сотрудники ритуальной службы смогли услышать плач малыша из гроба. Новорожденному, несмотря на сильную обезвоженность, нехватку кислорода и питания удалось выжить.

Фото: 1news.az


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