Касательно продления сроков хранения товаров и транспортных средств в МВХ
Уважаемые участники ВЭД!
В связи с многочисленными обращения участников ВЭД по вопросу продления сроков хранения товаров и транспортных средств в МВХ (местах временного хранения) ДГД по г. Алматы поясняет:
С 1 января 2018 года введен в действие Кодекс РК «О таможенном регулировании в РК».
Статьей 172 Кодекса предусмотрено, что срок временного хранения товаров исчисляется со дня, следующего за днем регистрации таможенным органом документов, представленных для помещения товаров на временное хранение, и составляет четыре месяца, за исключением международных почтовых отправлений, хранящихся в местах международного почтового обмена, а также в отношении не полученного или не востребованного пассажиром багажа, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза воздушным транспортом, срок временного хранения составляет шесть месяцев.
Кодексом РК «О таможенном регулировании в РК» не предусмотрено продление сроков временного хранения товаров в МВХ. В этой связи нет необходимости обращаться в Департамент по вопросу продления срока временного хранения товаров в МВХ.
Таможенная декларация в отношении товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в соответствии со статьей 181 Кодекса подается до истечения срока временного хранения.
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