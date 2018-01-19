Касательно продления сроков хранения товаров и транспортных средств в МВХ

Уважаемые участники ВЭД!

В связи с многочисленными обращения участников ВЭД по вопросу продления сроков хранения товаров и транспортных средств в МВХ (местах временного хранения) ДГД по г. Алматы поясняет:

С 1 января 2018 года введен в действие Кодекс РК «О таможенном регулировании в РК».

Статьей 172 Кодекса предусмотрено, что срок временного хранения товаров исчисляется со дня, следующего за днем регистрации таможенным органом документов, представленных для помещения товаров на временное хранение, и составляет четыре месяца, за исключением международных почтовых отправлений, хранящихся в местах международного почтового обмена, а также в отношении не полученного или не востребованного пассажиром багажа, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза воздушным транспортом, срок временного хранения составляет шесть месяцев.

Кодексом РК «О таможенном регулировании в РК» не предусмотрено продление сроков временного хранения товаров в МВХ. В этой связи нет необходимости обращаться в Департамент по вопросу продления срока временного хранения товаров в МВХ.

Таможенная декларация в отношении товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в соответствии со статьей 181 Кодекса подается до истечения срока временного хранения.