Над улучшением экологии Астаны будут работать спецгруппы

Работа будет вестись в открытом режиме с подключением экспертов, специалистов, населения.

В акимате столицы прошло первое организационное заседание под председательством акима Астаны Асета Исекешева по разработке нового «Комплексного плана по оздоровлению окружающей среды города Астаны на 2018-2020 годы» и «Стратегии низкоуглеродного развития столицы до 2030 года», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Ранее, на прошлой неделе, в акимате проведены круглые столы с участием акима столицы, руководителей общественных и международных организаций, на которых были предложены проекты по улучшению экологической ситуации в городе.

На данном совещании акимат города, представители общественных объединений, ученые и международные эксперты договорились о совместной работе по разработке плана первоочередных мер – «Комплексного плана по оздоровлению окружающей среды города Астаны до 2020 года» и долгосрочной «Стратегии низкоуглеродного развития до 2030 года».

По итогам совещания принято решение о создании комиссии (управляющего комитета) под руководством акима города и семи рабочих групп по следующим направлениям:

1) мониторинг состояния окружающей среды и сводного анализа экологической информации;

2) улучшение качества воздуха (топливно-энергетический комплекс, развитие ВИЭ);

3) улучшение состояния поверхностных источников водных ресурсов, водоснабжения и водоотведения;

4) улучшение состояния почвы и эффективное управление отходами;

5) экологическое просвещение, формирование экологической культуры и развитие ЖКХ;

6) снижение нагрузки на окружающую среду от загрязнения транспортом;

7) разработка стратегии низкоуглеродного развития.

Работа будет вестись в открытом режиме с подключением экспертов, специалистов, населения.

Фото: акимат Астаны