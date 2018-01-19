Над улучшением экологии Астаны будут работать спецгруппы
Работа будет вестись в открытом режиме с подключением экспертов, специалистов, населения.
В акимате столицы прошло первое организационное заседание под председательством акима Астаны Асета Исекешева по разработке нового «Комплексного плана по оздоровлению окружающей среды города Астаны на 2018-2020 годы» и «Стратегии низкоуглеродного развития столицы до 2030 года», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Ранее, на прошлой неделе, в акимате проведены круглые столы с участием акима столицы, руководителей общественных и международных организаций, на которых были предложены проекты по улучшению экологической ситуации в городе.
На данном совещании акимат города, представители общественных объединений, ученые и международные эксперты договорились о совместной работе по разработке плана первоочередных мер – «Комплексного плана по оздоровлению окружающей среды города Астаны до 2020 года» и долгосрочной «Стратегии низкоуглеродного развития до 2030 года».
По итогам совещания принято решение о создании комиссии (управляющего комитета) под руководством акима города и семи рабочих групп по следующим направлениям:
1) мониторинг состояния окружающей среды и сводного анализа экологической информации;
2) улучшение качества воздуха (топливно-энергетический комплекс, развитие ВИЭ);
3) улучшение состояния поверхностных источников водных ресурсов, водоснабжения и водоотведения;
4) улучшение состояния почвы и эффективное управление отходами;
5) экологическое просвещение, формирование экологической культуры и развитие ЖКХ;
6) снижение нагрузки на окружающую среду от загрязнения транспортом;
7) разработка стратегии низкоуглеродного развития.
Работа будет вестись в открытом режиме с подключением экспертов, специалистов, населения.
Фото: акимат Астаны
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