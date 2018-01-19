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Еще один цифровой ЦОН откроет госкорпорация «Правительство для граждан»

19 января 2018, 13:57

Второй ЦОН также откроют в столице, а последующем - во всех областных центрах.

Еще один цифровой ЦОН откроет госкорпорация «Правительство для граждан», передает Zakon.kz. Об этом на пресс-конференции на площадке Правительства РК заявил председатель правления государственной корпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов.

В рамках цифровизации страны 12 января открыл свои двери первый в Казахстане цифровой ЦОН, в котором граждане самостоятельно могут получать государственные услуги с помощью пунктов общественного доступа и сектора самообслуживания Connection point в специальном павильоне.

«Несмотря на то, что с момента открытия Digital ЦОНа прошла всего неделя, граждане по достоинству оценили его работу. Поэтому в ближайшее время планируется открытие Цифрового ЦОН в г.Алматы, а в последующем - во всех областных центрах», - рассказал председатель госкорпорации «Правительство для граждан».

К слову, помимо цифрового ЦОНа в Астане так же начал свою работу миграционный ЦОН, который предоставляет разрешения трудовым мигрантам. Так, центр миграционных услуг позволил оптимизировать процесс предоставления государственных услуг нерезидентам РК и сократить сроки оказания госуслуг с 5 дней до 1 часа путем размещения в одном здании всех необходимых служб (медицинских работников, нотариуса, банков второго уровня, работников Госкорпорации, МВД).


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