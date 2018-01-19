Ученые назвали самых надоедливых членов семьи

Мамы, сестры и жены оказались самыми надоедливыми и "неудобными" членами семьи для их остальных родственников, что связано с их чрезмерно активным участием в семейной жизни, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале American Sociological Review, передает РИА Новости.

"Отношения с родственниками женского пола могут быть для многих людей своеобразным обоюдоострым мечом. С одной стороны, они могут быть теми членами семьи, от которых сильнее всего зависит ваша жизнь, а с другой – самыми ворчливыми и "неудобными" для общения близкими людьми", — заявил Клод Фишер (Claude Fischer) из университета Калифорнии в Беркли (США).

Фишер и его коллеги пришли к такому выводу, пытаясь найти ответ на простой вопрос – как относятся друг к другу различные члены семьи, и какую типичную роль в ней играют отцы, сыновья, матери, бабушки, дедушки, сестры и прочие люди, и какие эмоции они вызывают друг у друга.

Как отмечают ученые, социологи и эволюционисты традиционно обращают внимание на положительные связи, помогающие укреплять семью и делающие ее той "ячейкой общества", которой ее сегодня считают, однако не менее важную роль играют и отрицательные связи, вызывающие дискомфорт и острое желание сбежать у одного из участников таких уз.

Для их поиска и изучения калифорнийские психологи опросили чуть больше тысячи жителей штата, имевших примерно 12 тысяч родственных связей, и попросили их рассказать о тех их родичах, друзьях и прочих окружающих, которые кажутся им иногда слишком требовательными или сложными в общении.

Как оказалось, отношения внутри семьи беспокоили добровольцев гораздо больше, чем общение с друзьями и незнакомцами. В среднем, примерно 15% их родственников периодически или постоянно вызывали у них дискомфорт, тогда как лишь 6-7% друзей и незнакомцев действовали на них подобным образом.

Что интересно, большинство "надоедливых" родственников были представительницами слабого пола – ими чаще всего становились мамы, сестры и жены. В среднем, каждый третий участник опроса признавался, что общение с этими тремя типами членов семьи вызывал у него или нее психологический дискомфорт.

Их лидерство в этом "рейтинге ненависти", как отмечают исследователи, не зависело от возраста и пола тех людей, кому они надоедали – иными словами, подобные мысли высказывали не только мужья, сыновья и внуки, но и дочери, сестры и мамы.

"Люди часто говорят, что крепкие семейные и социальные узы полезны для общества и самого индивида. С другой стороны, они могут вызывать столько же стресса, сколько и радости, и поэтому нам важно понять, как подобные негативные эффекты влияют на наше самочувствие и здоровье", — заключает Фишер.

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