Названы зарплаты сотрудников антикоррупционной службы

Агентство наряду с Министерством юстиции, акиматами Астаны и Мангыстауской области участвует в апробации новой системы оплаты труда госслужащих в Казахстане.

Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова озвучила сумму зарплат своих сотрудников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день у нас получают 150 тысяч - минимальный должностной оклад и максимальный - порядка 400 тысяч тенге», - отметила А. Шаимова, отвечая на вопросы журналистов после пресс-конференции в СЦК.

Отметим, что агентство наряду с Министерством юстиции, акиматами Астаны и Мангыстауской области участвует в апробации новой системы оплаты труда госслужащих в Казахстане.

Уже за январь служащие этих госорганов получат зарплату по новой системе. По завершению пилотного проекта будет принято решение о сроках внедрения проекта в масштабе республики.

«В первую очередь, мы думаем о социальных гарантиях для госслужащих и соответственно даже на примере «пилотов», поскольку если говорить об агентстве, некоторые наши сотрудники, с учетом этого внедрения могли пойти на понижение зарплаты. Соответственно, для обеспечения соцгарантий было предусмотрено, что они должны получать не меньше того, что есть на сегодняшний день», - рассказала она.

Фото с сайта inform.kz