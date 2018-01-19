Instagram стал показывать время последнего визита пользователя

Эту функцию можно легко отключить в «Настройках».

В Instagram появилась новая функция, которая показывает, когда пользователь последний раз заходил в приложение, сообщает Gazeta.ru.

Время последнего визита будет показываться не всем, а только тем людям, с кем пользователь вел приватную переписку в разделе личных сообщений. Отмечается, что эту функцию можно легко отключить в «Настройках».

Фото: Лайфхакер