Instagram стал показывать время последнего визита пользователя
Эту функцию можно легко отключить в «Настройках».
В Instagram появилась новая функция, которая показывает, когда пользователь последний раз заходил в приложение, сообщает Gazeta.ru.
Время последнего визита будет показываться не всем, а только тем людям, с кем пользователь вел приватную переписку в разделе личных сообщений. Отмечается, что эту функцию можно легко отключить в «Настройках».
Фото: Лайфхакер
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