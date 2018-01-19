У налогоплательщиков появилась новая возможность изменить срок уплаты налогов и платежей
ДГД по Алматинской области сообщает, что в соответствии с новым Налоговым кодексом изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и плат для налогоплательщиков, имеющих временные финансовые трудности, будет производиться в форме отсрочки и рассрочки.
Отсрочка предполагает единовременную уплату налогов и плат в срок до шести месяцев.
Рассрочка - ежемесячную или ежеквартальную уплату равными долями в срок, не превышающий трех лет.
Регламентированы случаи, при которых будет возможным их применение, например, в случае:
- причинения налогоплательщику ущерба в результате непреодолимой силы;
- при сезонном характере деятельности;
- для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
- при применении процедуры урегулирования неплатежеспособности;
- если основной вид деятельности относится к отрасли экономики, имеющей стратегическое значение;
- представление налогоплательщиком дополнительной налоговой отчетности;
- согласия налогоплательщика с результатами налоговой проверки;
Предоставление отсрочки и рассрочки будет производиться по заявлению налогоплательщика под залог имущества налогоплательщика (третьего лица) или банковскую гарантию.
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