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У налогоплательщиков появилась новая возможность изменить срок уплаты налогов и платежей

ДГД по Алматинской области сообщает, что в соответствии с новым Налоговым кодексом изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и плат для налогоплательщиков, имеющих временные финансовые трудности, будет производиться в форме отсрочки и рассрочки.

Отсрочка предполагает единовременную уплату налогов и плат в срок до шести месяцев.

Рассрочка - ежемесячную или ежеквартальную уплату равными долями в срок, не превышающий трех лет.

Регламентированы случаи, при которых будет возможным их применение, например, в случае:

- причинения налогоплательщику ущерба в результате непреодолимой силы;

- при сезонном характере деятельности;

- для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;

- при применении процедуры урегулирования неплатежеспособности;

- если основной вид деятельности относится к отрасли экономики, имеющей стратегическое значение;

- представление налогоплательщиком дополнительной налоговой отчетности;

- согласия налогоплательщика с результатами налоговой проверки;

Предоставление отсрочки и рассрочки будет производиться по заявлению налогоплательщика под залог имущества налогоплательщика (третьего лица) или банковскую гарантию.


19 января 2018, 15:16
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос. доходов по Алматинской области

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