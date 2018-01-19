20 людей, которые выглядят как персонажи мультфильмов
19 января 2018, 17:08
Если вы думали, что персонажи Диснея были выдуманными, то взгляните на эти фото : некоторые люди выглядят так, будто с них срисовывали персонажей известных мультфильмов!
Источник: www.pure-t.ru
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