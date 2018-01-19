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Заказать госуслугу можно будет по отпечаткам пальцев

19 января 2018, 17:10

В Государственной корпорации «Правительство для граждан» планируют идентифицировать граждан по биометрии.

В рамках реализации проекта Государственной программы «Цифровой Казахстан» планируется осуществить новый проект идентификации граждан с использованием биометрии. Об этом сказал председатель правления Государственной корпорации «Правительство для граждан» Абылайхан Оспанов, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Как сообщил Абылайхан Оспанов, в рамках цифровизации госкорпорация рассматривает новый принцип идентификации граждан, т.е. персонифицировать гражданина, его данные для более качественного обслуживания граждан.

«Мы планируем, чтобы идентификация была не только ЭЦП, а уже использовать биометрию. К примеру, вы берете телефон, хотите заказать какую-то госуслугу, если вам необходима консультация, то вы вызываете видео-консультанта, если необходимо подтверждение и проведение каких-то платежей, вы тут же можете себя идентифицировать по голосу, фотографии, отпечаткам пальца и заказать любую государственную услугу», — сказал Абылайхан Оспанов.

Фото с сайта primeminister.kz


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