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Как прошло Крещение в Алматы

19 января 2018, 18:10

Праздник Крещения Господня (Богоявления), наравне с праздником Пасхи, является древнейшим христианским праздником.

19 января православные христиане празднуют день Крещения Господня. В этот день православная церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан

В ночь на 19 января во всех церквях и храмах Казахстана проходят праздничные богослужения. После литургии совершается великое освящение воды.

Считается, что крещенская вода обладает особыми свойствами, поэтому многие стараются окунуться в этот день в иордань — специально подготовленную прорубь, не боясь зимнего мороза.

Источник: Sputnik Казахстан. Фотографии Анатолия Устиненко


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