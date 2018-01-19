Как прошло Крещение в Алматы
Праздник Крещения Господня (Богоявления), наравне с праздником Пасхи, является древнейшим христианским праздником.
19 января православные христиане празднуют день Крещения Господня. В этот день православная церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан
В ночь на 19 января во всех церквях и храмах Казахстана проходят праздничные богослужения. После литургии совершается великое освящение воды.
Считается, что крещенская вода обладает особыми свойствами, поэтому многие стараются окунуться в этот день в иордань — специально подготовленную прорубь, не боясь зимнего мороза.
Источник: Sputnik Казахстан. Фотографии Анатолия Устиненко
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