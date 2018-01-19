Законная сила заочного решения суда

Особенность заочного производства в гражданском процессе состоит в том, что дело рассматривается в отсутствие ответчика. Такое производство возможно при наличии двух обязательных условий, а именно: 1) если надлежаще извещенный ответчик в судебное заседание не явился, не сообщил о причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие; 2) истец согласен на рассмотрение дела в порядке заочного производства.

Следует учитывать то, что если в деле имеется не один, а несколько ответчиков, то рассмотрение гражданского дела в порядке заочного производства и вынесение заочного решения суда, возможно только при неявке всех ответчиков.

Если в материалах дела отсутствует подтверждение извещения ответчика, а также, если истец возражает в отношении заочного производства, рассмотрение дела должно быть отложено.

О рассмотрении дела в порядке заочного производства суд выносит определение, которое заносится в протокол судебного заседания с указанием оснований рассмотрения дела в порядке заочного производства.

При изменении истцом предмета или основания иска суд не вправе рассмотреть дело в порядке заочного производства в данном судебном заседании.

При рассмотрении дела в порядке заочного производства суд исследует доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, учитывает их доводы и выносит решение, которое именуется заочным.

Копия заочного решения высылается ответчику, истцу, не присутствовавшему в судебном заседании, не позднее пяти рабочих дней со дня его вынесения в окончательной форме с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование его получения.

Заочное решение вступает в силу:

1) по истечении одного месяца (со дня истечения срока подачи ответчиком данного заявления), которые отведены на обжалование заочного решения суда в апелляционном порядке;

2) по истечении одного месяца, исчисляемых со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене заочного решения.

Отмена и обжалование заочного решения суда

Ответчик вправе подать в суд, вынесший заочное решение, заявление об отмене заочного решения в течение пятирабочих дней со дня вручения ему копии этого решения.

Суд извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения заявления об отмене заочного решения и направляет им копии заявления и прилагаемых к заявлению материалов. Неявка лиц, извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения заявления и оно рассматривается в их отсутствие. Заявление об отмене заочного решения рассматривается судом в судебном заседании в течение десяти рабочих дней с момента поступления заявления в суд. Рассмотрев заявление, суд выносит определение.Определение суда об отмене заочного решения либо об отказе в отмене заочного решения обжалованию, опротестованию не подлежит.

Заявление об отмене заочного решения суда должно содержать:

1) наименование суда, вынесшего заочное решение;

2) наименование стороны, подающей заявление;

3) сведения об обстоятельствах, свидетельствующих об уважительности причин неявки в судебное заседание, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, а также доказательства, которые могут повлиять на содержание принятого судом заочного решения;

4) просьбу стороны, подающей заявление;

5) перечень прилагаемых к заявлению материалов.

Заявление об отмене заочного решения суда подписывается ответчиком или при наличии полномочия его представителем и представляется в суд с копиями, число которых соответствует числу лиц, участвующих в деле.

Заявление об отмене заочного решений суда не подлежит оплате государственной пошлиной.

Следует отметить, что крайне важно определить и предоставить доказательства, как уважительности неявки, так и доказательств, которые могут повлиять на содержание заочного решения и соответственно на исход всего дела.В каждом случае указанные доказательства сугубо индивидуальны и требуют оценки квалифицированного юриста. Зачастую в практике лицо, обратившееся в суд с заявлением об отмене заочного решения суда, ограничивается указанием лишь причин неявки его в судебное заседание, не отражая в заявлении доказательства, которые могли бы повлиять на принятое судом в его отсутствие решение. При таких обстоятельствах, суд, рассмотрев заявление, вынужден отказать в отмене судебного акта, поскольку для удовлетворения заявления необходима совокупность предусмотренных законом оснований.

Как отменить заочное решение суда?

Учитывая изложенное, закон предоставляет право отменить заочное решение суда и это необходимо делать оперативно и профессионально, если считаете, что ваши законные права и интересы нарушены.

Что при отмене заочного решения следует учитывать?

Во-первых, отсутствие надлежащего извещения в суд, либо не возможность явки по уважительным причинам.

Во-вторых, необходимо составить мотивированное заявление об отмене заочного решения.

В-третьих, важно не пропустить пятидневный срок, который предоставлен законом на отмену заочного решения и вовремя направить его в суд.

В-четвертых, в заявлении необходимо ясно и грамотно сформулировать, а в дальнейшем и предоставить, доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда, а также доказательства, подтверждающие уважительность причин не явки на заседание суда.

В-пятых, явиться в суд на судебное заседание и отстаивать свои права и законные интересы в соответствии с заявлением об отмене заочного решения и приложенными доказательствами к нему.

Суд, рассмотрев заявление о пересмотре заочного решения, вправе:

- оставить заявление без удовлетворения;

- отменить заочное решение и возобновить рассмотрение дела по существу в том же составе суда.

Заочное решение подлежит отмене с возобновлением рассмотрения дела по существу, если при рассмотрении заявления об отмене заочного решения суд установит, что неявка стороны в судебное заседание была вызвана уважительными причинами, о которых она не имела возможности своевременно сообщить суду, и что при этом сторона представляет доказательства, которые могут повлиять на содержание принятого заочного решения.

В случае отмены заочного решения судом, вынесшим это решение, рассмотрение дела по существу возобновляется и ведется по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным кодексом.

При новом рассмотрении вынесенное по делу решение не будет заочным в случае неявки ответчика, извещенного по правилам, предусмотренным статьями ГПК РК, и ответчик не вправе повторно подавать заявление о пересмотре этого решения как заочного.

Судья Алматинского районного суда г.Астаны Искакова А.М.