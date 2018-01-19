Совбез ООН поддержал инициативу Назарбаева

По итогам прошедшего 18 января в Нью-Йорке под руководством Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева тематического брифинга Совета Безопасности ООН «Нераспространение оружия массового уничтожения (ОМУ): меры доверия» был принят исторический документ - заявление Председателя Совбеза по предотвращению конфликтов и превентивной дипломатии в региональном контексте. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Ранее подобные документы Совета никогда не имели направленности на широкое разрешение локальной проблематики по всему миру в рамках общей модели. Это первый политически обязывающий международный акт Совбеза, разработанный и принятый при лидерстве Казахстана. Он затрагивает актуальную конфликтологическую тематику современных международных отношений, предлагая практические решения и рекомендации.

В документ вошли постулаты, которые направлены на реализацию ряда знаковых инициатив Главы государства, озвученных им на 70-й сессии Генассамблеи ООН и в Политическом обращении к СБ ООН «Концептуальное видение Казахстана: упрочение глобального партнёрства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира» от 10 января 2017 года.

В Совбезе удалось договориться, что во всеобъемлющую стратегию предотвращения конфликтов, по предложению Астаны, впервые будет включено и нераспространение - в качестве одного из её компонентов. Это является практическим вкладом в реализацию приоритета 1 Политобращения к СБ, включающего в качестве стержневого элемента нераспространение ОМУ.

В современных реалиях не менее важны и меры доверия. Казахстан является основателем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которое способствует обеспечению мира и стабильности в Азии. В этой связи, наша страна сочла уместным применить позитивный опыт открытого диалога и построения мер доверия на глобальной платформе. Поэтому в документ казахстанская делегация инкорпорировала положение о том, что разрешение конфликтов может включать меры восстановления доверия путем объединения государств-членов ООН вокруг общих целей, которые позволят избавить грядущие поколения от бедствий войны. Это также стало новеллой в рамках документов Совбеза.

Не менее важными для нашей страны стали положения документа о приверженности и уважении членами Совбеза политической независимости, суверенного равенства и территориальной целостности всех государств. Также в его рамках удалось отметить необходимость соблюдения государствами своих обязательств по международному праву, что коррелирует с инициативой Главы государства о необходимости переподтверждения его базовых принципов.

Принятие документа стало возможным благодаря высокому авторитету Главы нашего государства в сфере предотвращения конфликтов. С момента обретения независимости в 1991 году Казахстан выступает за усиление роли ООН в этой сфере, что является одним из основных принципов внешней политики нашей страны. Ярким примером данного подхода стало создание по инициативе Казахстана Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), десятая годовщина которого отмечалась в декабре 2017 г. РЦПДЦА является одним из успешных примеров механизма превентивной дипломатии в системе ООН.

Принятие Заявления стало очередным шагом в реализации Манифеста «Мир. XXI век», который содержит алгоритм совместных действий по прекращению конфликтов и насилия. Оно идет в унисон с реализацией приоритета 2 Политобращения к СБ - устранение угрозы глобальной войны и урегулирования локальных конфликтов. Впервые в рамках своего мандата на поддержание международного мира и безопасности Совбез отметил важность достижения ко столетию ООН мира, свободного от насильственных конфликтов, как это было предложено Президентом Н. Назарбаевым в 2015 году на юбилейной 70-й сессии ГА ООН.

Приложены усилия и для реализации нашего приоритета 5 Политобращения к СБ по последовательному построению мира и безопасности в Африке. Для претворения этой задачи в жизнь делегация Казахстана включила в документ пункт о необходимости повышения и укрепления роли Специальной рабочей группы СБ ООН по предотвращению и разрешению конфликтов на данном континенте.

В рамках приоритета 6, отмечающего необходимость увязки вопросов безопасности и развития, получила «зеленый свет» предложенная Казахстаном триединая стратегия по профилактике конфликтов и предупреждению их корневых причин, применимая, по мнению Астаны, и в различных частях планеты и имеющая основания стать модельной. В её основе - создание потенциала для тщательного исследования взаимосвязи безопасности и развития; использование инновационного регионального подхода; а также укрепление координации в рамках ООН для повышения эффективности оказываемой на местах помощи и обеспечения большей прозрачности.

В рамках приоритета 7 по адаптации всей системы ООН к угрозам и вызовам для человечества в XXI веке и повышению её роли в мировых делах, в Заявление включён призыв в поддержку новой повестки дня и реформ Генсека. Как известно, они ставят целью трансформацию ООН в более последовательную, интегрированную и эффективную структуру, нацеленную на профилактику конфликтов и кризисов, а не на их адресацию постфактум. ООН при этом, согласно мандату, будет переориентирована на более эффективное использование инструментов предотвращения конфликтов и превентивной дипломатии.

Фото: un.org