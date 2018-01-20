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Пострадавшие в сгоревшем автобусе готовы к выписке

20 января 2018, 01:11

Пациентам требовалась помощь психологов для морального восстановления после случившегося.

Вице-министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал о состоянии здоровья пяти человек, госпитализированных после возгорания автобуса в Актюбинской области, сообщила пресс-служба акима региона.

"Все пациенты, которые были доставлены санитарной авиацией, со вчерашнего дня полностью диагностированы, обследованы. В целом ситуация стабильная, каждый из них чувствует себя хорошо. Очень активно работали психологи, требовалось моральное восстановление. Большой стресс у пострадавших. Сегодня ситуация нормализовалась. Пациенты активны, подвижны и их здоровью ничто не угрожает. Они готовы к выписке", — проинформировал Цой.

Трагедия произошла 18 января в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай. Автобус с 57 пассажирами загорелся, в результате чего 52 человека погибли, все граждане Узбекистана. Среди выживших оказались трое водителей из Казахстана, а также двое пассажиров — граждан Узбекистана.

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Фото © Sputnik / Юлия Кузнецова. Источник: Sputnik Казахстан


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