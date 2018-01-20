Bitcoin назвали разработкой спецслужб США

Кроме того, по мнению Касперской, создатель криптовалюты Bitcoin, известный под именем Сатоши Накамото, на самом деле является "группой американских разработчиков криптосистем".

Биткоин создали американские спецслужбы для того, чтобы финансировать собственные операции по всему миру, заявила соучредитель "Лаборатории Касперского" и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

"Биткоин — проект американских спецслужб, который был создан для быстрого финансирования деятельности разведки США, Великобритании и Канады в разных странах мира", — утверждалось в презентации, подготовленной для лекции Касперской на открытии учебного центра в Университете ИТМО в Санкт-Петербурге, сообщает Sputnik International.

По мнению Касперской, биткоин представляет собой "доллар 2.0", а его создатель, известный под псевдонимом Сатоши Накамото, — на самом деле группа американских разработчиков криптосистем.

В презентации также говорилось, что смартфоны представляют собой устройства, способные шпионить за владельцем, пишет Sputnik.

Биткоин — самая дорогая криптовалюта в мире, первый ее запуск произошел 3 января 2009 года. В декабре 2017 года биткоин достиг максимума, подорожав до 20 тысяч долларов за штуку, но затем обрушился практически наполовину. Сейчас он торгуется возле отметки в 11 тысяч долларов.