Казахстан предложил трехвекторную модель мира и развития в Афганистане и ЦА

Долгосрочная стабильность и процветание в регионе Центральной Азии и Афганистане должны руководствоваться принципами комплексного подхода на основе трех направлений: признание и укрепление взаимосвязи между безопасностью и развитием, региональный подход, а также успешная стратегия и скоординированный подход в рамках ООН. Об этом на министерском заседании СБ ООН под председательством Казахстана заявил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, передает МИА «Казинформ».

«Это означает, что инвестиции в торговлю, транзит, транспорт и развитие инфраструктуры должны рассматриваться в качестве активов стабилизации. В этой связи мы убеждены в том, что проекты, осуществляемые центральноазиатскими странами с Афганистаном, включая ТАПИ, CASA-1000 и другие проекты, связанные с железными и автомобильными дорогами, будут не только подключать друг к другу страны Центральной Азии, но и способствовать стабильности в Афганистане, созданию рабочих мест и развитию инфраструктуры в регионе. Эти проекты сблизят страны и снимут потенциальную напряженность», - сказал глава МИД РК, объясняя взаимосвязь между безопасностью и развитием.

Говоря о втором направлении - региональном подходе, К.Абдрахманов отметил, что общий транснациональный характер угроз требует общего подхода и решений в их нейтрализации.

«Хороший пример - это совместные усилия в борьбе с терроризмом. Центральная Азия стала первым регионом, в котором разработан Совместный план действий по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии ООН в 2011 году. Казахстан внес 300 тысяч долларов на осуществление этого плана. Мы надеемся расширить сотрудничество с Афганистаном по линии Совместного плана действий, в том числе в области пограничного контроля, обмена данными, борьбе с финансированием терроризма и других сферах», - отметил министр.

По его словам, Казахстан стремится использовать комплексный подход к управлению общими водно-энергетическими ресурсами Центральной Азии.

«Мы признаем необходимость интенсификации сотрудничества по водным ресурсам с Афганистаном. В этой связи мы призываем оптимизировать усилия многочисленных организаций, которые работают в Центральной Азии и Афганистане. Мы обращаемся также к различным региональным механизмам, включая Региональный экологический центр Центральной Азии (RECCA), Специальную программу ООН для экономик Центральной Азии (SPECA) и Программу Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC). Это лишь несколько примеров, эти механизмы могут способствовать достижению целей устойчивого развития в регионе. Мы также высоко ценим роль Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) и Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в том, что касается содействия двустороннему и многостороннему взаимодействию стран Центральной Азии с Афганистаном», - подчеркнул К.Абдрахманов.

Третьим направлением, - продолжил он, - является успешная стратегия и скоординированный, транспарентный подход в рамках ООН.

«Важно максимизировать эффективность и отдачу работы ООН. Необходимо усилить координацию на пространстве всей системы ООН. Мы призываем доноров увеличить финансирование мира и развития в Афганистане и вокруг него, а также повысить результативность и подотчетность в том, что касается официальной помощи на цели развития. Казахстан работает над созданием Регионального хаба ООН в городе Алматы с тем, чтобы координировать поддержку и достижение целей устойчивого развития в странах региона», - сказал дипломат.

Министр подчеркнул, что такой трехвекторный подход к экономическому развитию, региональному взаимодействию и международному сотрудничеству будет служить моделью регионального мира и развития.

«Мы уверены в том, что страны Центральной Азии и Афганистан обладают потенциалом для того, чтобы превратиться в стабильный и процветающий регион, который играл бы важную роль в достижении мира и безопасности на глобальном уровне», - резюмировал К.Абдрахманов.

Напомним, 18 января в Совете Безопасности ООН проведены тематические дебаты на тему ядерного нераспространения под председательством Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По итогам дебатов СБ ООН принял заявление председателя Совета Безопасности.

Фото: inform.kz