Снег возможен в Казахстане в субботу
Местами по республике сохранится туман.
Синоптики прогнозируют осадки на западе, северо-западе и севере страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами по республике сохранится туман, на западе, юге и юго-востоке ожидается усиление ветра, на западе – низовая метель.
В Алматинской области возможен туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 20-25 м/с.
В Актюбинской и Атырауской областях местами ожидается низовая метель, ветер 15-20 м/с, в Актюбинской области — туман.
В Кызылординской, Мангистауской областях местами обещают туман, ветер 15-20 м/с.
Днем в Южно-Казахстанской области будет усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром — в Восточно-Казахстанской областях местами сохранится туман.
В Алматы днем преимущественно облачно, - 1.
В Астане днем частично облачно, - 17.
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Фото: Kaifolog.ru
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