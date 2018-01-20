Снег возможен в Казахстане в субботу

Синоптики прогнозируют осадки на западе, северо-западе и севере страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике сохранится туман, на западе, юге и юго-востоке ожидается усиление ветра, на западе – низовая метель.

В Алматинской области возможен туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 20-25 м/с.

В Актюбинской и Атырауской областях местами ожидается низовая метель, ветер 15-20 м/с, в Актюбинской области — туман.

В Кызылординской, Мангистауской областях местами обещают туман, ветер 15-20 м/с.

Днем в Южно-Казахстанской области будет усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром — в Восточно-Казахстанской областях местами сохранится туман.

В Алматы днем преимущественно облачно, - 1.

В Астане днем частично облачно, - 17.

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Фото: Kaifolog.ru