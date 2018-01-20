Дмытро Котляр: Казахстан добился значительных результатов в сфере оказания госуслуг

Председатель заявил о важности сотрудничества с экспертами ОЭСР в рамках Антикоррупционной сети и Стамбульского плана.

Сегодня Председатель Агентства Алик Шпекбаев встретился с Руководителем мониторинговой группы экспертов Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией ОЭСР Дмытро Котляром в рамках его визита в Астану для участия на заседании круглого стола на тему: «Актуальные вопросы имплементации антикоррупционных стандартов стран Организации экономического сотрудничества и развития: реалии и перспективы», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Стороны обсудили вопросы реализации рекомендаций Стамбульского плана и прогресс антикоррупционной политики, проводимой Казахстаном.

Председатель заявил о важности сотрудничества с экспертами ОЭСР в рамках Антикоррупционной сети и Стамбульского плана, отметив, что проведение взаимных обзоров позволяет наиболее эффективно обмениваться опытом и внедрять передовые практики.

Д. Котляр, целью визита которого является подведение итогов и презентация промежуточного отчета последнего раунда антикоррупционного мониторинга, поделился с его результатами.

Руководитель группы экспертов ОЭСР заявил, что Казахстан активно принимает антикоррупционные инструменты и добился значительных результатов по итогам проведенной масштабной работы, особенно в сфере оказания государственных услуг. Он выразил мнение о целесообразности дальнейшего раскрытия потенциала этих инструментов и имплементации лучших практик и рекомендаций ОЭСР.

Им также отмечена нацеленность и систематичность принимаемых Казахстаном мер, после пленарного заседания Антикоррупционной сети ОЭСР, где в сентябре прошлого года Агентством совместно с Верховным Судом и рядом министерств представлен отчет по реализации рекомендаций третьего раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.

Д. Котляр закрепил сказанное и во время своего выступления на заседании круглого стола, в работе которого приняли участие депутаты Парламента, представители заинтересованных государственных органов, субъектов квазигосударственного сектора, общественных объединений и бизнес-сообщества.

В ходе выступления он более подробно остановился на проводимых Казахстаном реформах.

Так, позитивным в реализации антикоррупционной политики является подготовка первого Национального доклада о противодействии коррупции и проведение секторальных исследований в сфере противодействия коррупции.

Казахстан достиг значительного прогресса в реформировании государственной службы, приняв новые законы «О государственной службе», «О противодействии коррупции», «О государственных услугах», «Об общественных советах», «О доступе к информации» и Этический кодекс государственных служащих.

В рамках презентации экспертом ОЭСР также отмечено, что в Казахстане перед законом все равны, неприкасаемых нет.

Чиновники, уличенные в коррупции, невзирая на занимаемые должности и ранги, несут ответственность по всей строгости закона, чему свидетельствует высокий уровень уголовного преследования за коррупционные преступления в высших эшелонах власти.

Экспертом ОЭСР позитивно восприняты изменения отдельных положений о привлечении к ответственности за коррупционные правонарушения, а именно привязку кратного размера штрафа к сумме взятки, обязательный пожизненный запрет на занятия должностей публичной службы, исключение возможности условного освобождения от ответственности в случае коррупционных преступлений и неприменение сроков давности к таким преступлениям.

ОЭСР оценивает эти нововведения как прогрессивные и считает их передовой практикой.

Вместе с тем, в ходе обсуждения внесенных рекомендаций по уголовной ответственности за коррупцию и независимости судебной системы приняли активное участие заместитель Генерального прокурора Андрей Лукин, и общественные деятели - Нурлан Еримбетов, Зауреш Батталова, Жанар Джандосова, а также представители академического сообщества.

По итогам Д. Котляр выразил готовность Секретариата ОЭСР оказать техническую и практическую помощь для эффективной реализации рекомендаций.