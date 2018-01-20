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Правительство США прекратило работу из-за отсутствия финансирования

20 января 2018, 11:43

Белый дом назвал политику демократов в сенате США по финансированию правительства страны "поведением лузеров".

В полночь по времени США (11.00 по времени Астаны) федеральное правительство США прекратило работу из-за отсутствия финансирования. Демократы в сенате не дали республиканцам принять законопроект по этому поводу. В настоящий момент сенат ведет переговоры по новому законопроекту, сообщает РИА Новости.

Белый дом назвал политику демократов в сенате США по финансированию правительства страны "поведением лузеров".

Демократы "поставили политику выше интересов нашей национальной безопасности, семей военнослужащих, уязвимых детей и возможности служить всем американцам", говорится в заявлении официального представителя Белого дома Сары Сандрес, поступившем в РИА Новости.

Фото: © AFP 2018 / Karen Bleier


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