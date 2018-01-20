Незаконная свалка травит людей в Шымкенте

Незаконная свалка образовалась на одной из частных территорий жилого массива Сайрам. Виной тому владелец земли, уверяют местные жители. По их словам, частный собственник, после приобретения земли, вместо того, чтобы использовать ее по назначению, ежедневно пригоняет сюда КамАЗы с тоннами отходов со всего города, передает otyrar.kz.

Решить проблему с соседом добровольно не получилось. Организовав сход, жители потребовали у районных властей и правоохранительных органов вмешаться, чтобы раз и навсегда покончить с этим беспределом.

Едкий дым от горящей незаконной свалки в жилом массиве Сайрам травит местных жителей долгое время. Как утверждают горожане, они стали чаще болеть. «Скорые» приходится вызывать едва ли не по нескольку раз в день.

Соседство с незаконной свалкой длится уже год. Ежедневно грузовые автомобили завозят и жгут здесь тонны мусора. Находиться здесь больше нескольких минут просто невозможно. Едкий дым не только окутывает ближайшие дворы, но и проникает в дома, вызывая при этом головокружение, рвоту и кашель у местных жителей.

Неприятное соседство вынуждены терпеть 50 семей. Среди них — инвалиды, старики и дети. На зов о помощи откликнулись сотрудники районного акимата и местной полицейской службы. Однако прибыв на место, решить так ничего и не смогли. Ответ один — это частная территория, нужно обращаться в другие инстанции. Прокомментировать сложившуюся ситуацию представитель администрации также не смог.

Журналистам удалось связаться с хозяином злополучной свалки. Однако мужчина всячески отрицает не только свою причастность в организации незаконного пункта сброса мусора, но и уверят, что продал эту землю задолго до образования проблемы.

Однако, жители утверждают обратное. В доказательство предоставляют фотографии, датированные летом прошлого года. На снимках видны густые клубы и горящие горы мусора именно на том же месте. Тогда на тушение пожара пришлось вызывать сотрудников противопожарных служб. Так и накануне, огонь едва не перекинулся на частные дома. Благо пожарные прибыли вовремя.

Местный житель: "Каждый день горит мусор. В основном усиливается вечером. Вчера успели пожарные приехать. Бедные ребята, из-за того, что территория огорожена тросами, им пришлось тушить из-за ее пределов и вручную. Еще бы немного и на соседский дом огонь перекинулся. Вот сегодня опять начинает сильно дымить. Боимся, что снова загорится".

Сколько еще жителей жилого массива Сайрам будут травить продуктами горения мусора — неизвестно. В администрации Каратауского района лишь советуют обращаться в органы по защите экологии. Полицейские в свою очередь планируют организовать здесь пост, чтобы выявить водителей и владельцев грузовиков, которые вывозят мусор незаконно.