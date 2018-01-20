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В США умерла обладательница "Оскара" Дороти Мэлоун

20 января 2018, 12:48

Отмечается, что последние дни Мэлоун провела в своем доме в Далласе и ушла из жизни по "естественным причинам".

Американская актриса Дороти Мэлоун скончалась в США в возрасте 92 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Variety.

Отмечается, что последние дни Мэлоун провела в своем доме в Далласе и ушла из жизни по "естественным причинам".

Дороти Мэлоун родилась в 1925 году в Чикаго. За свою карьеру она снялась в таких картинах как "Глубокий сон", " Убийца, запугавший Нью-Йорк", "Легкая добыча", "Запятнанные ангелы".

Фото: © AP Photo


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