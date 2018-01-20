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В Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Центральной Азии

20 января 2018, 13:14

Министры обсудили календарь внешнеполитических мероприятий стран Центральной Азии на 2018 год.

18 января 2018 года в Нью-Йорке в преддверии заседания Совета Безопасности ООН на тему «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития» состоялась очередная встреча министров иностранных дел Центральной Азии – Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. Туркменистан на встрече представлял Постоянный представитель при ООН, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Казахстанская сторона поблагодарила центрально-азиатских коллег за поддержку своей деятельности в составе Совета Безопасности в течение 2017 года. Главы внешнеполитических ведомств дали высокую оценку работе Республики Казахстан на посту Председателя Совета Безопасности ООН.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Центральной Азии, рассмотрены вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества.

Министры обсудили календарь внешнеполитических мероприятий стран Центральной Азии на 2018 год.

Главы делегаций отметили, что по многим вопросам региональной и международной повестки дня позиции стран Центральной Азии близки или совпадают.

Была подчеркнута приверженность всех центрально-азиатских государств к развитию долгосрочного сотрудничества с Афганистаном.

По итогам встречи достигнута договоренность активизировать пятистороннее взаимодействие по выработке совместных решений региональных вопросов на основе конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества.

Фото: пресс-служба МИД РК


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