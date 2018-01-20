Необычная колония рыжих котов живет под Барнаулом

Хозяева этих удивительных кошек уверены, что рыжих кошек не бывает, однако утверждают, что родоначальницей этой «святой фамилии» стала именно рыжая кошка — рыжая, как пламя. Ее принесли дети в 2003 году, звать стали Бабушкой. Сами хозяева — заводчики кур в пригороде Барнаула.

Вот что они пишут: «Наши кошки живут с курицами и защищают от крыс. Один год у нас не было кошки, и крысы кролят воровали. Кошки живут свободно, ну и кормим, конечно. Спят в специальных местах — на полатях (три отдела «спаленки» — по симпатиям)».

Когда хозяйку спрашивают, сколько сейчас у них живет котиков, она отвечает: «Приблизительно? На такие вопросы я отвечаю — сто тысяч, а может, и больше, все наши!» Бигпикча предлагает полюбоваться этой удивительной колонией.

Источник: BigPicture.ru