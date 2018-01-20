Алматинские пенсионеры жалуются на водителей автобусов
По словам блогера Дениса Кривошеева, 86-летний дедушка на остановке расплакался из-за несправедливости.
Пенсионеры жалуются на действия водителей общественного транспорта в Алматы, написал на своей странице в Facebook блогер Денис Кривошеев, передает Zakon.kz.
По словам Кривошеева, пожилые люди привыкли к тому, что автобусы проезжают мимо них на остановках.
«Сейчас на остановке на Казыбек би жду, рядом стоит дед, и просит остановить для него автобус. Говорит, что когда они одни на остановке, водители проезжают мимо. Я говорю, не может быть. И вот подъезжает 119, который он ждет и… проезжает мимо, не смотря на то, что я поднял руку. Дед заплакал. Говорит 86 лет и никому не нужен. Если администрации города интересно, то номер А748 маршрут 119».
Несколько пенсионеров на остановке рассказали, что часто просят молодых людей остановить им автобус.
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