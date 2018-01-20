Сборную Казахстана по биатлону заподозрили в употреблении допинга

Это уже не первый случай с нашей биатлонной сборной.

Сегодня утром в расположении сборной Казахстана по биатлону, которая сейчас выступает на этапе Кубка мира в Антерсельве, итальянские полицейские провели обыск, сообщает prosports.kz.

«Причиной тому стало анонимное сообщение»,- заявил в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» со ссылкой на тренера Галины Вишневской комментатор Дмитрий Губерниев.

Он отметил, что полицейские вместе с сотрудниками ВАДА искали запрещенные препараты.

Напомним, что это уже не первый случай с нашей биатлонной сборной. В прошлый раз причиной проверок стали найденные документы казахстанцев вместе с лекарственными отходами в мусорном контейнере на одной из заправок Европы.

Фото с сайта prosports.kz