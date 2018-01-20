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Дикая лиса выпросила у рыбака весь улов

20 января 2018, 19:57

После того, как мужчина угостил лису корюшкой, она быстро съела "добычу" и вернулась за добавкой.

Дикая лиса съела весь улов приморского рыбака во Владивостоке. Видеоролик опубликован на YouTube, пишет РИА Новости.

На кадрах видно, как животное уселось на льду напротив рыбака и стало внимательно за ним наблюдать. После того, как мужчина угостил лису корюшкой, она быстро съела "добычу" и вернулась за добавкой.

"О, я столько не ловлю, сколько ты ешь!" — отметил рыбак, пообещав поделиться, как только поймает еще рыбы.


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