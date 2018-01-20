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Как отменяют занятия в школах Астаны из-за мороза

20 января 2018, 22:11

Столичное управление образования расписало алгоритм действий при непогоде.

Управление образования Астаны опубликовало алгоритм действий в дни отмены школьных занятий в связи с ухудшением погодных условий, передает Zakon.kz.

Как сообщили на странице ведомства в соцсетях, каждое утро в 6 часов для первой смены и в 12.00 для второй ответственный сотрудник связывается с дежурным РГП «Казгидромет», чтобы получить данные по фактическому значению температуры воздуха в Астане на ближайшие три часа. Полученные данные согласуются с руководством, которое принимает решение по объявлению отмены занятий или организации учебного процесса без изменений.

В случае принятия решения об отмене занятий ответственный сотрудник передает информацию оперативному дежурному управления единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС города Астаны, оператору городского центра мониторинга и оперативного реагирования (служба 109).

Затем, начиная с 6:15 (для второй смены с 12:15), информация размещается на официальном интернет-ресурсе и на странице управления образования города Астаны в социальной сети Facebook, передается руководству школ и в средства массовой информации посредством рассылки сообщений в мессенджерах.

В том случае, если ученики все-таки пришли на занятия, руководство школы обеспечивает проведение полноценного учебного дня по привычному расписанию (кроме проведения контрольных работ и прохождения новых тем по предметам).

После окончания уроков классным руководителям необходимо убедиться, что учащиеся покинули учебное заведение в сопровождении родителей либо законных представителей.

Родителям советуют не обращать внимание не метеоданные, а также иную информацию, полученную посредством интернет-приложений и других непроверенных источников.

При этом в управлении подчеркнули, что население информируют только в том случае, если занятия отменяют.

Фото с сайта uralskweek.kz


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