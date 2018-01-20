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Вера Брежнева станцевала на парковке и смутила американских водителей

20 января 2018, 22:44

Ролик посмотрели уже более 2,2 миллиона раз.

Российская певица Вера Брежнева устроила танцы на подземной парковке перед американскими водителями. Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram.

Видео было сделано в Лос-Анджелесе. На кадрах видно, как Брежнева выходит из машины и начинает танцевать и дурачиться под свою песню «Ты мой человек». В это время мимо медленно проезжают другие автомобили.

Ролик посмотрели уже более 2,2 миллиона раз.

В декабре прошлого года в сети обратили внимание на фрагмент передачи «Успех» на телеканале СТС с участием Брежневой, Филиппа Киркорова, певицы Нюши и рэпера Славы Гнойного. На видео Киркоров и Брежнева по очереди повторяют коронное слово Гнойного — «антихайп». Пользователи отметили, что «антихайп» Брежневой — это худшее, что они слышали в своей жизни.

Источник: Лента.ру


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