Полторанин не пробился в финал спринта на этапе Кубка мира
20 января 2018, 23:02
Победителем квалификации стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.
Завершилась квалификация мужского спринта в словенской Планице на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, пишет sports.kz.
Победителем квалификации стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, второй результат — у шведа Калле Хальфварссона, замкнул тройку лидеров еще один представитель Норвегии Эмиль Иверсен.
Казахстанский лыжник Алексей Полторанин завершил квалификацию 40-м и не прошел в финальную часть соревнований.
Фото с сайта sports.kz
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com