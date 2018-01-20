Полторанин не пробился в финал спринта на этапе Кубка мира

20 января 2018, 23:02

Победителем квалификации стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Завершилась квалификация мужского спринта в словенской Планице на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, пишет sports.kz.

Победителем квалификации стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, второй результат — у шведа Калле Хальфварссона, замкнул тройку лидеров еще один представитель Норвегии Эмиль Иверсен.

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин завершил квалификацию 40-м и не прошел в финальную часть соревнований.

Фото с сайта sports.kz


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