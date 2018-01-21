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Британский певец Эд Ширан объявил о помолвке

21 января 2018, 06:12

Ранее популярный музыкант был награждён в Букингемском дворце орденом Британской империи.

Один из самых популярных музыкальных исполнителей в Великобритании и за её пределами Эд Ширан объявил о помолвке Черри Сибор. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram, передает Лайф.

Со своей девушкой 26-летний музыкант встречается с 2015 года. И, судя по записи, он сделал предложение Сиборн в канун Нового года.

Ранее Эд Ширан в Букингемском дворце был награждён Орденом Британской империи.

Фото: capitalfm.co.ke


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