Британский певец Эд Ширан объявил о помолвке
Ранее популярный музыкант был награждён в Букингемском дворце орденом Британской империи.
Один из самых популярных музыкальных исполнителей в Великобритании и за её пределами Эд Ширан объявил о помолвке Черри Сибор. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram, передает Лайф.
Со своей девушкой 26-летний музыкант встречается с 2015 года. И, судя по записи, он сделал предложение Сиборн в канун Нового года.
Ранее Эд Ширан в Букингемском дворце был награждён Орденом Британской империи.
Фото: capitalfm.co.ke
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