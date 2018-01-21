На большей части Казахстана в воскресенье возможен туман
Местами по республике ожидается усиление ветра.
Погоду в большинстве областей Казахстана будет определять антициклон, с которым ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на западе, северо-западе местами ожидается небольшой снег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, на западе – гололед, на северо-западе местами низовая метель.
В Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами – туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Южно-Казахстанской областях ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Актюбинской области возможен туман, ветер 18 м/с, ночью низовая метель. В Атырауской области - туман, гололед.
В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, Павлодарской, ночью и утром Восточно-Казахстанской областях местами туман.
В Алматы днем преимущественно ясно, - 1.
В Астане днем преимущественно облачно, - 18.
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Фото: WideFon.com
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