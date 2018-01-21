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На большей части Казахстана в воскресенье возможен туман

21 января 2018, 09:31

Местами по республике ожидается усиление ветра.

Погоду в большинстве областей Казахстана будет определять антициклон, с которым ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на западе, северо-западе местами ожидается небольшой снег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, на западе – гололед, на северо-западе местами низовая метель.

В Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами – туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Южно-Казахстанской областях ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области возможен туман, ветер 18 м/с, ночью низовая метель. В Атырауской области - туман, гололед.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, Павлодарской, ночью и утром Восточно-Казахстанской областях местами туман.

В Алматы днем преимущественно ясно, - 1.

В Астане днем преимущественно облачно, - 18.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: WideFon.com


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