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Белый дом перестал отвечать на звонки

21 января 2018, 11:07

Вина за случившееся в сообщении автоответчика возлагается на представителей Демократической партии.

Служба Белого дома по связям с общественностью перестала отвечать на телефонные звонки граждан. Сотрудников ведомства заменила запись автоответчика, в которой говорится о приостановке работы федерального правительства из-за задержки принятия бюджета, передает РИА Новости.

Вина за случившееся в сообщении автоответчика возлагается на представителей Демократической партии.

"К сожалению, сегодня мы не можем ответить на ваш звонок, потому что демократы в конгрессе держат финансирование правительства в заложниках, в том числе финансирование нашей армии и национальной безопасности, из-за несогласия по вопросу иммиграции", — говорит автоответчик.

Палата представителей приняла в минувший четверг очередной временный бюджет сроком на месяц, но демократическое меньшинство сената саботировало принятие законопроекта верхней палатой. В результате работа правительства остановилась в 00.00 в субботу.

Между республиканцами и демократами, а также внутри Республиканской партии сохраняются многочисленные разногласия, в том числе по вопросам иммиграции.

Трамп, комментируя ситуацию, ранее заявил, что демократов больше волнуют нелегалы, чем безопасность США. "Они (демократы — ред.) могли легко прийти к соглашению, но вместо этого решили поиграть с политикой шатдауна (закрытием ведомств — ред.)", — написал глава Белого дома в своем микроблоге Twitter.

Фото: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais


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