Казахстан заверил ОПЕК+, что будет лучше выполнять свои обязательства

Международное энергетическое агентство заявляло в прошлом году, что Казахстан и Ирак хуже выполняют условия сделки ОПЕК+.

Казахстан и Ирак пообещали в 2018 году лучше выполнять свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

В воскресенье в Омане состоялось заседание министерского комитета ОПЕК+, который следит за соблюдением соглашения о сокращении добычи нефти.

"Во время заседания мы провели телефонную конференцию как с Ираком, так и с Казахстаном, получив от них очень обнадеживающие заверения, что они улучшат свои показатели в 2018 году", — цитирует РИА Новости слова аль-Фалих, сказанные на пресс-конференции по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в 2017 году неоднократно называло Ирак и Казахстан в числе аутсайдеров по выполнению сделки ОПЕК+. Две страны становились участниками внеплановых заседаний стран ОПЕК+, направленных на повышение дисциплины соблюдения условий венского соглашения.

Накануне заседания министерского заседания глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что усилия стран ОПЕК+ позволили цене на нефть взлететь до 70 долларов.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.

В комитет входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. Следующее заседание комитета пройдет в Саудовской Аравии в апреле.

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