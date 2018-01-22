Верховную раду со всем содержимым выставили на "продажу"

Информация о том, что украинский парламент стал предметом "торга", уже перекочевала в социальные сети.

Украинец разместил в интернете объявление о "продаже" Верховной рады Украины. Оно опубликовано на сайте OLX, пишет РИА Новости.

"Продам Верховную раду, со всем содержимым, недорого, по ненадобности. Брал для себя, но на сегодняшний день дорого и тянет ко дну. Или обменяю на домик у моря с гражданством", — говорится в объявлении. "Стоимость" парламента продавец оценил в десять тысяч гривен (112 751 тг. — Прим. ред.).

Автор объявления зарегистрирован на сайте с 2016 года и занимается торговлей запчастями к электронике. Заявку на продажу он разместил в разделе "Недвижимость". На момент публикации объявление просмотрели более 4,5 тысячи пользователей.

Информация о том, что украинский парламент стал предметом "торга", уже перекочевала в социальные сети.

"Добрый вечер. Кому жилплощадь в центре города?" — интересуется один из пользователей Facebook.

"А можно без содержимого? Вывоз мусора просто нормально так стоит", — говорится в другом комментарии.

"Там не только мусор, еще и много скота", — написал еще один пользователь.

"Ну да, на улицу просто так не выгонишь, негуманно, набегут защитники животных", — ответили в комментариях.

Фото © РИА Новости / Стрингер