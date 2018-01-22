Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В ряде областей Казахстана отменены школьные занятия

22 января 2018, 01:15

Причиной стали сильные морозы.

В ряде регионов Казахстана 22 января отменяются школьные занятия из-за сильных морозов, передает Zakon.kz.

В Павлодаре и Павлодарской области в понедельник отменены уроки школьников с 1 по 11 классы и занятия у студентов первых курсов колледжей.

В области объявлено штормовое предупреждение с 22 по 26 января, температура -40. Закрыты дороги по всем направлениям.

В СКО также отменены уроки для школьников с 1 по 11 классы.

В Акмолинской области отменены занятия в школах с 1 по 11 классы из-за сильного похолодания.

В период 22-26 января в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях ожидается прохождение антициклона, похолодание до 45 градусов мороза.

Фото с сайта zhiznrajona.ru


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...