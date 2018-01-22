В ряде областей Казахстана отменены школьные занятия
Причиной стали сильные морозы.
В ряде регионов Казахстана 22 января отменяются школьные занятия из-за сильных морозов, передает Zakon.kz.
В Павлодаре и Павлодарской области в понедельник отменены уроки школьников с 1 по 11 классы и занятия у студентов первых курсов колледжей.
В области объявлено штормовое предупреждение с 22 по 26 января, температура -40. Закрыты дороги по всем направлениям.
В СКО также отменены уроки для школьников с 1 по 11 классы.
В Акмолинской области отменены занятия в школах с 1 по 11 классы из-за сильного похолодания.
В период 22-26 января в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях ожидается прохождение антициклона, похолодание до 45 градусов мороза.
Фото с сайта zhiznrajona.ru
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