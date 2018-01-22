В ряде областей Казахстана отменены школьные занятия

В ряде регионов Казахстана 22 января отменяются школьные занятия из-за сильных морозов, передает Zakon.kz.

В Павлодаре и Павлодарской области в понедельник отменены уроки школьников с 1 по 11 классы и занятия у студентов первых курсов колледжей.

В области объявлено штормовое предупреждение с 22 по 26 января, температура -40. Закрыты дороги по всем направлениям.

В СКО также отменены уроки для школьников с 1 по 11 классы.

В Акмолинской области отменены занятия в школах с 1 по 11 классы из-за сильного похолодания.

В период 22-26 января в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях ожидается прохождение антициклона, похолодание до 45 градусов мороза.

Фото с сайта zhiznrajona.ru