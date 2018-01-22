Касательно уплаты налога на транспорт в период розыска похищенного транспортного средства

ДГД по Костанайской области сообщает, что в соответствии с пунктом 6 статьи 493 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 25 декабря 2017 года № 120-VI с 1 января 2018 года основанием для освобождения от уплаты налога на транспортные средства на период розыска транспортного средства, числящегося угнанным и (или) похищенным у владельцев, являются сведения, подтверждающие факт (дату) возбуждения уголовного дела об угоне (похищении) транспортного средства, предоставляемые в налоговые органы уполномоченным государственным органом в сфере регистрации транспортных средств.

При этом исчисление (начисление) такого налога прекращается с даты возбуждения уголовного дела об угоне (похищении) транспортного средства.

Исчисление (начисление) налога на транспортные средства возобновляется с даты прекращения уголовного дела об угоне (похищении) транспортного средства и его возврате на основании сведений, представленных в налоговые органы уполномоченным государственным органом в сфере регистрации транспортных средств.