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Из-за морозов в Казахстане перекрыто движение в нескольких областях

22 января 2018, 06:00

В Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях дороги закрыты с 16:00.

В семи регионах республики введено ограничение на автодорогах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт КЧС МВД РК.

С 21:00 21 января по всем направлениям в Астане, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях введено ограничение движения для дизельного и общественного автотранспорта.

В Карагандинской области "в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движение на участке автодороги "Темиртау-граница Акмолинской области" (1353-1424 км) для дизельного и общественного автотранспорта", - говорится в сообщении.

В Костанайской области запрет на движение действует с 23:00 21 января.

"В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на участках автодорог "Костанай-Аулиеколь-Челгаши-граница Акмолинской области" (3-232 км), "Костанай-Сарыколь-граница СКО" (555-729 км), "Костанай-Узунколь-граница СКО" (180-404 км) для дизельного и общественного автотранспорта", - отметили в КЧС МВД РК.

В Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях дороги закрыты с 16:00.

Ограничение действует на участке трассы "Семей-граница Павлодарской области" (577-733 км) в ВКО и на всей территории Павлодарской области также для дизельного и общественного автотранспорта.

Фото: OBK.kz


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