Видео с пятилетним Димашем Кудайбергеном появилось в Сети
Кадры из домашнего архива, на которых 5-летний Димаш играет на синтезаторе, опубликованы в Instagram.
Видео из детства казахстанского певца Димаша Кудайбергена появилось в Сети, сообщает Zakon.kz.
Кадры из домашнего архива, на которых 5-летний Димаш играет на синтезаторе, опубликованы в Instagram.
«В честь годовщины моего участия в проекте I am singer, друзья, я хотел бы поделиться этим эксклюзивным видео с вами. Мне 5 лет. Годовщина моего отца», - подписал Димаш.
Фото: скриншот
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.