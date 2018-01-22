Видео с пятилетним Димашем Кудайбергеном появилось в Сети

Кадры из домашнего архива, на которых 5-летний Димаш играет на синтезаторе, опубликованы в Instagram.

Видео из детства казахстанского певца Димаша Кудайбергена появилось в Сети, сообщает Zakon.kz.

Кадры из домашнего архива, на которых 5-летний Димаш играет на синтезаторе, опубликованы в Instagram.

«В честь годовщины моего участия в проекте I am singer, друзья, я хотел бы поделиться этим эксклюзивным видео с вами. Мне 5 лет. Годовщина моего отца», - подписал Димаш.

Фото: скриншот