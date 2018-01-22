Ferrari готовится представить самый мощный суперкар в истории
В сети появились подробные данные об экстремальном купе Ferrari 488 GTO, мировая премьера которого, ориентировочно, должна состояться на автосалоне в Женеве-2018.
Пикантными подробностями о самой мощной серийной модели итальянского бренда в истории делится издание Ferrari Photo Page, в распоряжение которого оказались слайды презентационной брошюры модели.
Сообщается, что новый суперкар Ferrari 488 GTO (Gran Turismo Omologata) получит модернизированный 3,9-литровый двигатель V8 с наддувом, отдачу которого увеличат до 700 лошадиных сил. Этот двигатель окажется значительно легче обычного мотора.
К слову, аналогичным силовым агрегатом оснащается гоночная версия модели Ferrari 488 GTB – Ferrari 488 Challenge. Повторимся, если информация окажется истиной, то уже весной 2018 года мир увидит самую мощную гражданскую машину итальянской марки в истории.
Как отмечает издание, в конструкции нового экстремального купе Ferrari 488 GTO будет использовано «очень много углеродного волокна», как ни на одной другой серийной модели. Кроме этого, аэродинамика машины станет примерно на 20% эффективнее.
Известно, что автомобиль будет оснащен перенастроенным рулевым управлением и более эффективными тормозными механизмами. В качестве стандартного оборудования купе также получит шины Michelin Sport Cup 2.
Повторимся, никакой официальной информации о новинке пока нет. Однако наши европейские коллеги утверждают, что автосалон в Женеве-2018 станет местом мирового дебюта 700-сильного купе Ferrari 488 GTO.
Via livecars
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