Мужская сборная Казахстана в 1/8 финала сыграет со сборной Швейцарией
22 января 2018, 09:41
22 января 2018 года будет объявлен состав команд Кубка Дэвиса Казахстан - Швейцария.
02-04 февраля 2018 года в Национальном Теннисном Центре Астаны состоится матч 1-го раунда Мировой группы Кубка Дэвиса (1/8 финала), где мужская сборная Казахстана поборется за выход в четвертьфинал турнира Кубка Дэвиса со сборной Швейцарией.
22 января 2018 года будет объявлен состав команд Кубка Дэвиса Казахстан - Швейцария.
Напомним, Казахстан участвует в Кубке Дэвиса с 1995 года. Сборная нашей страны впервые вышла в Мировую группу в 2010 году, четырежды (2011, 2013, 2014, 2015 гг) была четвертьфиналистом Кубка Дэвиса.
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