Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Мексике перехватили посылку с двумя тысячами гранат

22 января 2018, 10:01

Боеприпасы, расфасованные в 40 картонных коробок, удалось обнаружить при помощи собак.

В Мексике оперативники управления разведки федеральной полиции перехватили посылку, внутри которой находилось 1960 осколочных гранат, сообщает Life.ru.

По информации газеты El Universal, посылка была отправлена из штата Тамаулипас в столицу страны, город Мехико.

Боеприпасы, расфасованные в 40 картонных коробок, удалось обнаружить при помощи собак.

Груз, как предполагают правоохранители, предназначался преступным группировкам, а его отправителем могли быть члены наркокартеля "Гольфо".

Фото: Mir24.tv


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...