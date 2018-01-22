В Мексике перехватили посылку с двумя тысячами гранат
Боеприпасы, расфасованные в 40 картонных коробок, удалось обнаружить при помощи собак.
В Мексике оперативники управления разведки федеральной полиции перехватили посылку, внутри которой находилось 1960 осколочных гранат, сообщает Life.ru.
По информации газеты El Universal, посылка была отправлена из штата Тамаулипас в столицу страны, город Мехико.
Боеприпасы, расфасованные в 40 картонных коробок, удалось обнаружить при помощи собак.
Груз, как предполагают правоохранители, предназначался преступным группировкам, а его отправителем могли быть члены наркокартеля "Гольфо".
Фото: Mir24.tv
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