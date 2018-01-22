Абдрахманов: Афганистан необходимо рассматривать как мощного партнера

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов выступил на министерском заседании Совета Безопасности ООН под председательством Казахстана «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели обеспечения безопасности и развития», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан, который впервые в истории ООН представляет Центральную Азию в Совете Безопасности, считает для себя честью инициировать эти прения, посвященные формированию регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели работы. Это видение изложил Президент РК Нурсултан Назарбаев в программном заявлении Совета Безопасности в прошлом году «Создание образцовой зоны мира, безопасности и сотрудничества в Центральной Азии», - сказал он.

По его словам, необходимо трансформировать не имеющий выхода к морю регион, который обеспечивает взаимосвязь между соседями в области торговли, транзита, транспорта и энергетики для стабильности и процветания в Афганистане и во всем регионе.

«У нас есть казахская пословица - «Счастье в единстве». Казахстан, как председатель комитетов и в этом месяце как председатель Совета Безопасности, решительно настроен подчеркнуть важность всеохватного процесса под руководством самих афганцев», - сказал К. Абдрахманов, напомнив о недавней поездке в Кабул делегации СБ ООН во главе с постоянным представителем РК при ООН Кайратом Умаровым.

Министр заявил, что Казахстан приветствует такие международные усилия по достижению мира в Афганистане, как новая стратегия США по Афганистану и Южной Азии, усилия в рамках московского формата по Афганистану, а также инициативу Китая «Один пояс, один путь».

«Восстановление Афганистана также является возможностью для стран Центральной Азии объединить усилия и оживить региональное сотрудничество. Казахстан всегда выступал за интеграционные процессы в Центральной Азии. Мы приветствуем растущие усилия по росту взаимодоверия в регионе», - подчеркнул глава МИД РК.

К.Абдрахманов выразил обеспокоенность угрозами, исходящими от деятельности террористических организаций, прежде всего ДАИШ, потенциального возвращения боевиков в Центральную Азию, а также производства наркотиков в Афганистане. Он призвал к росту диалога и взаимодействию в решении этих проблем.

«Однако нельзя рассматривать Афганистан исключительно как источник угроз и нестабильности. Учитывая его огромный потенциал, удобное географическое положение и значительный человеческий капитал, Афганистан необходимо рассматривать как мощного партнера в совместных экономических проектах. Поэтому вместе с центральноазиатскими соседями мы имеем законные интересы в активизации совместных усилий по поддержке мер безопасности и развития в Афганистане, и мы призываем мировые державы способствовать превращению нашего региона в арену международного сотрудничества», - подчеркнул он.

Напомним, 18 января в Совете Безопасности ООН проведены тематические дебаты на тему ядерного нераспространения под председательством Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По итогам дебатов СБ ООН принял исторический документ - заявление председателя Совбеза по предотвращению конфликтов и превентивной дипломатии в региональном контексте.