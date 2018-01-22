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Статую Свободы вновь открыли для туристов

22 января 2018, 10:22

Деньги на обслуживание достопримечательности выделят власти штата.

Власти Нью-Йорка снова откроют статую Свободы для посещения, несмотря на приостановку финансирования правительства США, сообщают Vesti.ru.

Деньги на обслуживание достопримечательности выделят власти штата, об этом заявил губернатор Эндрю Куомо.

Правительство США приостановило работу из-за того, что демократы заблокировали в сенате принятие временного бюджета. Начиная с субботы, государственные учреждения, в том числе музеи и национальные парки, не могут выполнять свои функции, многие сотрудники будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. Дебаты в сенате продолжались до позднего вечера воскресенья, но пока не дали результата.

Фото: Diasporanews


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