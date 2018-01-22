Международные денежные переводы за январь-ноябрь 2017 года

В ноябре 2017 из Казахстана за рубеж с помощью систем денежных переводов (СДП) было отправлено 50,4 млрд тг, что на 2,9% (1,5 млрд тг) меньше, чем в прошлом месяце. Получено из-за рубежа 27,5 млрд тг, на 3,1% (868,1 млн тг) меньше, чем в октябре.

В целом за неполный 2017 год (январь-ноябрь) было отправлено за рубеж 449,1 млрд тг, рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - 28,9% (100,8 млрд тг).

Получено из-за рубежа через СДП на 62% меньше, чем отправлено - 277,4 млрд тг. Рост за год - 21,9% (49,9 млрд тг). Годом ранее разница между отправленными и полученными объемами составляла 53,2%.

Среди стран отправления денежных переводов из Казахстана традиционно лидируют Российская Федерация, Узбекистан и Кыргызстан, совокупная доля которых составляет 65,2% от всего объема отправленных денег.

Объем денежных переводов в РФ вырос на 17,3% (25,8 млрд тг), до 171,6 млрд тг. Доля при этом уменьшилась с 42% до 38,2%.

Денежные переводы в Узбекистан увеличились на 39,3% (23,5 млрд тг), до 83,5 млрд тг. Доля страны увеличилась с 17,2% до 18,6%.

В Кыргызстан было переведено 38 млрд тг, рост на 78,6% (16,7 млрд тг). Доля страны выросла с 6,1% до 8,5%.

Более половины всех полученных из-за рубежа денежных переводов приходится на Российскую Федерацию - 144,9 млрд тг. Рост за год на 15,9% (19,9 млрд тг). Доля России при этом уменьшилась с 55% до 52,3%.

На втором месте Южная Корея - за 11 месяцев было получено 18,8 млрд тг, что в 2,1 раза (9,7 млрд тг) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля выросла с 4% до 6,8%.

Из Кыргызстана было переведено 15,9 млрд тг, рост за год на 7,9% (1,2 млрд тг). Доля страны уменьшилась с 6,5% до 5,7%.

Объем отправленных денежных переводов из Казахстана в РФ на 18,4% или на 26,7 млрд тг больше средств, полученных казахстанцами из России.

Самая большая разница между отправленными и полученными денежными переводами - в направлении Узбекистана. Объем отправленных в Узбекистан денег в 7,1 раза (71,8 млрд тг) превышает объем полученных оттуда переводов.

Объем отправленных из Казахстана в Кыргызстан денежных переводов в 2,4 раза (22 млрд тг) больше объема полученных из Кыргызстана средств.