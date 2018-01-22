Найден способ замедлить старение

Международная группа ученых выяснила, что подавление активности специфического белка C/EBPβ-LIP задерживает старение у мышей и увеличивает продолжительность жизни животных.

Известно, что ингибирование с помощью рапамицина белкового комплекса mTORC1 (англ. mammalian target of rapamycin complex 1), участвующего в регуляции синтеза белков, позволяет продлить жизнь у различных видов животных. У людей, однако, такой подход затруднителен, поскольку подавление активности mTORC1 может вызывать нежелательные побочные эффекты. Поэтому исследователи ищут другие пути, через которые можно безопасно влиять на работу белкового комплекса.

По мнению ученых, мишенью для препаратов может быть транскрипционный фактор (активатор генов) C/EBPβ. Это соединение участвует в обеспечении метаболизма печени и жировых тканях. Ген, отвечающий за синтез этого белка, может также кодировать две изоформы C/EBPβ — Liver Activator Protein (LAP) и Liver-enriched Inhibitory Protein (LIP). Последнее соединение синтезируется при влиянии mTORC1, который сдвигает рамку считывания.

Рамки считывания состоят из последовательностей триплетов нуклеотидов, каждый из которых кодирует одну определенную аминокислоту. Сдвиг рамки на один нуклеотид вперед или назад изменяет состав триплетов и, следовательно, последовательность аминокислот в соответствующем белке.

Со старением содержание LIP по отношению к LAP увеличивается, однако ученые показали, что у мутантных мышей, у которых сдвиг рамки считывания был подавлен, LIP в старости остается на низком уровне, а продолжительность жизни увеличена. По мнению ученых, можно ингибировать синтез Liver-enriched Inhibitory Protein и у человека.

Препринт исследования опубликован в репозитории bioRxiv.

Источник: Lenta.ru