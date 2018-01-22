Казахстанский гольфист вступил в команду знаменитого Стэнфордского университета

Молодой 18-летний казахстанский гольфист Даулет Тулеубаев из Алматы вошел в состав команды Стэнфордского университета. Спортсмен продолжит свое образование и спортивную карьеру в университете со столетней историей. Об этом сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Стэнфордского университета (Leland Stanford Junior University).

Талантливого спортсмена приглашали к себе около 20 университетов Америки, сред которых престижные Гарвардский университет, университет Беркли, Принстон, университет Дьюка и многие другие. Но сам Тулеубаев выбрал именно Стэнфордский университет в котором он будет обучаться и выступать в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Даулет стал первым казахстанским гольфистом, который будет выступать в системе студенческого спорта США.

Отметим, что за казахстанским спортсменом университеты США следили уже давно. Даулет Тулеубаев успешно выступает на юниорских и взрослых турнирах, а летом 2017 года он стал первым казахстанским спортсменом и гольфистом из СНГ победившим в квалификации легендарного гольф-турнира U.S. Amateur. Вместе с Даулетом Тулеубаевым Стэнфордский университет также пригласил в состав своей команды еще двоих гольфистов: австралийца Фреда Ли и американца Итана Нджи.

Всего в гольф-команду Стэнфордского университета входит 12 человек и ежегодно два-три спортсмена покидают команду в связи с окончанием университета. На их место приглашаются молодые и перспективные гольфисты. Именно за команду Стэнфордского университета в свое время выступал один из сильнейших гольфистов современности американец Тайгер Вудс. Свыше 20 гольфистов, обучавших в Стэнфорде вошли в Зал Славы университета, а четверо из них побеждали в Национальном чемпионате США.