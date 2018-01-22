В МКС РК рассказали о результатах обыска у казахстанских биатлонистов в Италии

Итальянские полицейские не нашли ничего запрещенного у казахстанских биатлонистов

Итальянские полицейские не нашли ничего запрещенного у казахстанских биатлонистов по итогам обыска в гостинице в итальянском городе Антхольц. Об этом сообщила пресс-секретарь Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Раухан Тугумбаева, передает МИА «Казинформ».

Напомним, сборная Казахстана принимает участие в шестом этапе Кубка мира в Антхольце.

«В связи с появившейся в ряде СМИ информации об обыске казахстанских биатлонистов, приехавших на Кубок мира в Италию, Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК сообщает, что казахстанские биатлонисты - «чистые» биатлонисты! У Комитета нулевая терпимость к фактам принятия допинга», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «во время обыска все процедуры были соблюдены, итальянские полицейские ничего запрещенного у наших спортсменов не обнаружили».